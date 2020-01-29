Парад шахтеров на оккупированной территории, фото: СМИ сепаратистов

https://racurs.ua/n132822-byvshego-ministra-ugolnoy-promyshlennosti-dnr-vyveli-na-podkontrolnuu-ukraine-territoriu-sbu.html

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Бывшего так называемого «министра угольной промышленности ДНР» контрразведка СБУ вывела на подконтрольную Украине территорию.

Во время пребывания на «посту» он регулярно посещал заседания «правительства» донецких террористов и принимал активное участие в формировании внутренней политики возглавляемого им «министерства», в частности — регулировал на временно оккупированной территории Донетчины деятельность угледобывающих предприятий и распределение энергоресурсов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в период его пребывания на «должности» так называемый «премьер-министром» был известный российский террорист Александр Бородай. Бородай возглавлял «правительство ДНР» в период с 16 мая по 7 августа 2014 года.

По словам «экс-министра», Бородай ситуацию в Донецке использовал прежде всего для личного обогащения. Сам он утверждает, что вскоре осознал всю искусственность и незаконность созданных Россией псевдореспублик на Донбассе.

После отстранения от должности бывший «министр» начал на оккупированной территории собственный бизнес, пытался дистанцироваться от участия в деятельности псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную Украины территорию.

Оставить оккупированную территорию ему удалось благодаря разработанной СБУ спецоперации.

Впоследствии он дал показания об участии РФ в оккупации Донбасса и причастности российских госслужащих к хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования угольно-промышленного комплекса так называемой ДНР.

Как в 2014 году, так и сейчас убежден, что так называемые «народные республики» незаконны, не имеют перспектив и поддержки экономически активного населения, — отмечает «экс-министр».

Сейчас осуществляются следственные действия по ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или террористической организации).

Проверяется возможная причастность бывшего «министра» к совершению преступлений во время его пребывания на «руководящих должностях».

Напомним, летом прошлого года СБУ задержала организатора «референдума» в ДНР.