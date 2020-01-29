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Коронавирус. Фото: РИА Новости

Смертельный коронавирус: в Китае за 48 часов открыли больницу для зараженных (ФОТО, ВИДЕО)

29 янв 2020, 12:21
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Смертельный коронавирус заставил власти Китая действовать очень оперативно. Распространение вируса началось во всем мире, но все же наибольшее количество зараженных находится в Ухане. В городе вчера экстренно открыта больница, которая была обустроена за 48 часов.

Больница рассчитана на 1 тыс. пациентов, сообщает Daily Mail.

Больница в Ухане. Фото: Huanggang Coverment

Данную больницу планировалось запустить в мае 2020 года, но массовое заражение коронавирусом заставило власти города ускориться.

Больница в Ухане. Фото: Huanggang Coverment

Благодаря усилиям строительных организаций и коммунальных фирм больница была обустроена за двое суток. Для обустройства лечебного учреждения также привлекались сотрудники военизированной полиции.

Как ранее писал «Ракурс», по состоянию на 29 января жертвами нового коронавируса уже стали 132 человека. Всего в Китае подтверждено 5974 случаев заражения инфекцией, а также у 3 тыс. человек есть подозрения на заражение коронавирусом.


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