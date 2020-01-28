Пик распространения коронавируса может наступить через 7-10 дней. Фото: TK Media

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Смертельный коронавирус продолжает распространяться в Китае и за пределами страны. Пик распространения вируса прогнозируют через 7−10 дней.

Как сообщил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, сложно предсказать, когда наступит пик эпидемии заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Об этом пишет агентство новостей «Синьхуа».

При этом представитель экспертной комиссии считает, что масштабного увеличения количества заболевших уже не будет.

Как известно, по состоянию на сегодня в Китае число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы 4 тыс. 515 человек. В городе Ухань, где зафиксирована вспышка вируса, больницы ежедневно принимают свыше 15 тыс. пациентов с повышенной температурой.

Ранее посольство Украины в Китае призвало украинцев покинуть территорию страны, если у них есть такая возможность.