Пік поширення коронавірусу може настати через 7-10 днів. Фото: TK Media

https://racurs.ua/ua/n132781-kytay-poperedyv-pro-pik-poshyrennya-koronavirusu-cherez-7-10-dniv.html

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Смертельний коронавірус продовжує ширитись Китаєм та іншими країнами. Пік поширення вірусу прогнозують через 7−10 днів.

Як повідомив голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров’я КНР Чжун Наньшань, водночас складно передбачити, коли настане пік епідемії захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавірусу. Про це пише агентство новин «Сіньхуа».

Також представник експертної комісії вважає, що масштабного збільшення кількості хворих вже не буде.

Як відомо, станом на сьогодні у Китаї кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані 4 тис. 515 осіб. В місті Ухань, де зафіксований спалах вірусу, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою.

Раніше посольство України в Китаї закликало українців покинути територію країни, якщо у них є така можливість.