Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні суттєво погіршиться у найближчі три дні.

Вночі 29 січня та вдень 31 січня в низці областей очікується значний сніг й хуртовини. Прогнозують, що приріст снігового покриву становитиме 20−30 см. На Закарпатті йтиме значний дощ з мокрим снігом. Про це сьогодні повідомив український Гідрометцентр.

Синоптики попереджають, що найближчі три дні у західних, північних, Полтавській та Харківській областях очікується мокрий сніг й утворення нестійкого снігового покриву висотою 3−10 см. Місцями можливе налипання мокрого снігу, хуртовини, а на дорогах — ожеледиця. Крім того, очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили, що ускладнення погодних умов спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. У Карпатах можливе місцями припинення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, 28 січня погода в Україні очікується з опадами в південних, західних та східних регіонах. Вдень температура повітря підніметься до +8°. Дощі прогнозували в західних, південних та частині центральних областей.