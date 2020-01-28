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Доставка газу. Фото: glavred.info

Гарна новина для споживачів із автономним газовим опаленням: у I кварталі доставка газу обійдеться дешевше

28 січ 2020, 15:02
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Доставка газу в I кварталі 2020 року для домовласників із автономним газовим опаленням обійдеться на 30−35% дешевше, ніж вони платили за аналогічний період 2019 року. Це стало можливим завдяки введенню НКРЕКП нової системи оплати за транспортування газу.

Інформацію про це надала прес-служба Асоціації газового ринку України.

Найбільш вигідною дана система оплати буде для мешканців домоволодінь, які використовують автономне газове опалення. За попередніми розрахунками, вартість транспортування газу для таких споживачів знизиться на третину.

Асоціацією наведено кілька прикладів домоволодінь, які є споживачами газу в Полтавській, Чернігівській і Хмельницькій областях. Попередні розрахунки показують, що економія складе від 35 до 37%.

Приклади нарахувань за транспортування газу. Фото: agru.org.uaНові тарифи з транспортування газу для оператора ГТС і операторів ГРМ були затверджені 24 грудня 2019 року. Впровадження нових тарифів стало останнім етапом анбандлінга, який тривав в Україні протягом останніх п’яти років.

Тепер транспортування повністю відокремлено від продажу газу, а споживач не прив’язаний до одного постачальника-монополіста. У зв’язку з нововведенням, споживачі у січні отримали окремі платіжки на оплату послуг із транспортування газу.

Джерело: Ракурс


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