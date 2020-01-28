Доставка газа. Фото: glavred.info

https://racurs.ua/n132779-horoshaya-novost-dlya-potrebiteley-s-avtonomnym-gazovym-otopleniem-v-i-kvartale-dostavka-gaza.html

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Доставка газа в I квартале 2020 года для домовладельцев с автономным газовым отоплением обойдется на 30−35% дешевле, чем они платили за аналогичный период 2019 года. Это стало возможным благодаря введению НКРЭКУ новой системы оплаты за транспортировку газа.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины.

Наиболее выгодной данная система оплаты будет для жильцов домовладений, которые используют автономное газовое отопление. По предварительным расчетам, стоимость транспортировки газа для таких потребителей снизится на треть.

Ассоциацией приведено несколько примеров домовладений, которые являются потребителями газа в Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областях. Предварительные расчеты показывают, что экономия составит от 35 до 37%.

Новые тарифы по транспортировке газа для оператора ГТС и операторов ГРМ были утверждены 24 декабря 2019 года. Внедрение новых тарифов стало последним этапом анбандлинга, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет.

Теперь транспортировка полностью отделена от продажи газа, а потребитель не привязан к одному поставщику-монополисту. В связи с нововведением, потребители в январе получили отдельные платежки на оплату услуг по транспортировке газа.