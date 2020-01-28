Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Доставка газа. Фото: glavred.info

Хорошая новость для потребителей с автономным газовым отоплением: в I квартале доставка газа обойдется дешевле

28 янв 2020, 15:02
999

Доставка газа в I квартале 2020 года для домовладельцев с автономным газовым отоплением обойдется на 30−35% дешевле, чем они платили за аналогичный период 2019 года. Это стало возможным благодаря введению НКРЭКУ новой системы оплаты за транспортировку газа.

Информацию об этом предоставила пресс-служба Ассоциации газового рынка Украины.

Наиболее выгодной данная система оплаты будет для жильцов домовладений, которые используют автономное газовое отопление. По предварительным расчетам, стоимость транспортировки газа для таких потребителей снизится на треть.

Ассоциацией приведено несколько примеров домовладений, которые являются потребителями газа в Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областях. Предварительные расчеты показывают, что экономия составит от 35 до 37%.

Примеры начислений за транспортировку газа. Фото: agru.org.ua

Новые тарифы по транспортировке газа для оператора ГТС и операторов ГРМ были утверждены 24 декабря 2019 года. Внедрение новых тарифов стало последним этапом анбандлинга, который длился в Украине на протяжении последних пяти лет.

Теперь транспортировка полностью отделена от продажи газа, а потребитель не привязан к одному поставщику-монополисту. В связи с нововведением, потребители в январе получили отдельные платежки на оплату услуг по транспортировке газа.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Жена Януковича имеет в Крыму продуктовый бизнес и трехэтажную виллу (ФОТО)

Жена президента-беглеца Виктора Януковича Людмила владеет в Крыму роскошной трехэтажной виллой и успешным продуктовым бизнесом — торговой сетью «Меркурий», которая была создана через посредников с использованием серых схем

Новости мира
17:26

Зеленский в Давосе: стало известно, сколько стоила Украине поездка президента на форум (ДОКУМЕНТ)

На перелет в Давос, где проходил Всемирный экономический форум, президент Украины Владимир Зеленский потратил более 2,5 млн грн. В эту сумму также входило возвращение в Киев

Новости Украины
14:36