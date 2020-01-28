Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n132780-meteli-i-shkvaly-gidrometcentr-predupredil-ob-uhudshenii-pogody-v-blijayshie-dni-karta.html

Ракурс

Погода в Украине существенно ухудшится в ближайшие три дня.

Ночью 29 января и днем 31 января в ряде областей ожидается значительный снег и метели. Прогнозируют, что прирост снежного покрова составит 20−30 см. На Закарпатье будет идти значительный дождь с мокрым снегом. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие три дня в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях ожидается мокрый снег и образование неустойчивого снежного покрова высотой 3−10 см. Местами возможно налипание мокрого снега, метели, а на дорогах — гололедица. Кроме того, ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что осложнениtпогодных условий повлечет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В Карпатах возможно местами прекращение движения транспорта на дорогах.

Напомним, 28 января погода в Украине ожидается с осадками в южных, западных и восточных регионах. Днем температура воздуха поднимется до +8°. Дожди прогнозировали в западных, южных и части центральных областей.