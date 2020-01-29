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Ракурс
Коронавірус. Фото: РІА Новости

Смертельний коронавірус: у Китаї за 48 годин відкрили лікарню для заражених (ФОТО, ВІДЕО)

29 січ 2020, 12:21
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Смертельний коронавірус змусив владу Китаю діяти дуже оперативно. Поширення вірусу почалося в усьому світі, але все ж найбільша кількість заражених знаходиться в Ухані. У місті вчора екстрено відкрита лікарня, яка була обладнана за 48 годин.

Лікарня розрахована на 1 тис. пацієнтів, повідомляє Daily Mail.

Лікарня в Ухані. Фото: Huanggang CovermentДану лікарню планувалося запустити у травні 2020 року, але масове зараження коронавірусом змусило владу міста прискоритися.

Лікарня в Ухані. Фото: Huanggang CovermentЗавдяки зусиллям будівельних організацій і комунальних фірм лікарня була облаштована за дві доби. Для облаштування лікувального закладу також залучалися співробітники воєнізованої поліції.

Як раніше писав «Ракурс», станом на 29 січня жертвами нового коронавірусу вже стали 132 людини. Всього в Китаї підтверджено 5974 випадків зараження інфекцією, а також у 3 тис. людей є підозри на зараження коронавірусом.


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