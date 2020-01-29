Парад шахтарів на окупованій території, фото: ЗМІ сепаратистів

https://racurs.ua/ua/n132822-kolyshnogo-ministra-vugilnoyi-promyslovosti-dnr-vyvely-na-pidkontrolnu-ukrayini-terytoriu-sbu.html

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Колишнього так званого «міністра вугільної промисловості ДНР» контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну Україні територію.

Під час перебування на «посаді» він регулярно відвідував засідання «уряду» донецьких терористів та приймав активну участь у формуванні внутрішньої політики очолюваного ним «міністерства», зокрема — регулював на тимчасово окупованій території Донеччини діяльність вугледобувних підприємств та розподіл енергоресурсів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що в період його перебування на «посаді» так званий «прем'єр-міністром» був відомий російський терорист Олександр Бородай. Бородай очолював «уряд ДНР» у період з 16 травня по 7 серпня 2014 року.

За словами «екс-міністра», Бородай ситуацію в Донецьку використовував передусім для особистого збагачення. Сам він стверджує, що невдовзі усвідомив всю штучність та незаконність створених Росією псевдореспублік на Донбасі.

Після усунення з посади колишній «міністр» розпочав на окупованій території власний бізнес, намагався дистанціюватися від участі у діяльності псевдореспубліки та розмірковував над поверненням на підконтрольну Україні територію.

Залишити окуповану територію йому вдалося завдяки розробленій СБУ спецоперації.

Згодом він надав свідчення щодо участі РФ в окупації Донбасу та причетності російських держслужбовців до розкрадання бюджетних коштів РФ, виділених для функціонування вугільно-промислового комплексу так званої ДНР.

Як у 2014 році, так і зараз переконаний, що так звані «народні республіки» незаконні, не мають перспектив та підтримки економічно активного населення, — наголошує «екс-міністр».

Наразі здійснюються слідчі дії за ч. 1 ст. 258−3 Кримінального кодексу (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Перевіряється можлива причетність колишнього «міністра» до вчинення злочинів під час його перебування на «керівних посадах».

Нагадаємо, влітку минулого року СБУ затримала організатора «референдуму» в ДНР.