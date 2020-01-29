Закон про медіа наділяє Нацраду з питань телебачення правом регулювати усі ЗМІ, фото — "Час дії"

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Законопроект «Про медіа», який нині обговорюється в суспільстві, передбачає розширення повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Зокрема, Нацрада зможе регулювати не тільки телебачення і радіо, а й інші медіа.

Таку особливість нового закону відзначив сьогодні голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Представник «Слуги народу» стверджує, що представники ринку нібито підтримують новий документ.

Є хороша зворотній зв’язок з боку телевізійників, інтернет-провайдерів, онлайн-медіа та друкованих видань, — розповів Ткаченко під час трансляції із обговорення.

Регуляція медіа ринку, за словами Ткаченка, відбуватиметься за допомогою приписів і штрафів, а «просто так Національна рада не має повноважень позбавити ліцензії, це відбувається через суд».

Законопроект не охоплює фізичних осіб, сайти різних підприємств, онлайн-ігри, а також діяльність медіа під час виборчих кампаній. Наразі відбуваються зустрічі з представниками індустрії та експертами.

Заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко заявила про надмірне регулювання, яке передбачає чинний закон. Це, на її думку, створює ґрунт для корупції.

Подібну точку зору озвучив і представник ЄС Мартін Клауке. Він уточнив, що чим ближче влада буде дотримуватися стандартів Європи в медіасфері, тим більше шансів, що Україна отримає гроші на цей напрямок.

Кріштіна Розгоні, консультант Ради Європи, закликала не поспішати із ухваленням закону:

Законопроект потрібно приймати тільки тоді, коли вся робота завершена. Команда юристів, консультантів, мої колеги, зараз працюють над поліпшенням законопроекту, щоб ми внесли необхідні доопрацювання в термін і якісно.

Одне з ключових положень скандального законопроект № 2693 про медіа — вимога до всіх ЗМІ надати до Нацради розгорнуту інформацію про структуру власності. Законопроект також вводить цензуру на новини і матеріали про Росію і СРСР і дозволяє за спрощеною процедурою блокувати сайти.

Законопроект «Про медіа» подали в Раду 27 грудня 2019 року. 17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт № 2693 «Про медіа» в першому читанні.

Пропонується забороняти поширювати в медіа матеріали, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором, та їх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною збройну агресію, анексію території України, порушення територіальної цілісності, суверенітету України, зокрема і публічне заперечення зазначених дій.

Нацрада відмовлятиме в реєстрації іноземного медіа, що зареєстроване в державі-агресорі або якщо виявлено ознаки того, що редакційний контроль здійснюється фізичними або юридичними особами — резидентами держави-агресора.

Представники медіаспільноти та громадських організацій 27 січня закликали Раду відкоригувати питання реєстрації онлайн-медіа та процедури формування органу співрегуляції до другого читання.