Найбільш «убиті» траси назвали в Кабміні. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132825-naybilsh-ubyti-trasy-nazvaly-v-kabmini.html

Ракурс

Ремонтувати дороги в Україні будуть ударними темпами. Для цього Кабінет міністрів України визначив міжміські траси, які потрібно відремонтувати насамперед через їхню зруйнованість.

Зазначається, що перш за все будуть ремонтувати найбільш розбиті ділянки доріг. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав в своєму Telegram-каналі.

За результатами засідання уряду до пріоритетних на будівництво віднесли такі автошляхи:

трасу М-12 (Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка). Ця дорога також пролягає через Вінницю;

автошлях Н-23 із Кропивницького до Запоріжжя через Кривий Ріг;

трасу Н-14 Олександрівка — Миколаїв (через Кропивницький);

дорогу Н-11 Дніпро — Миколаїв (через Кривий Ріг);

автошлях Н-03 Житомир — Чернівці тощо.

Як писав «Ракурс», на ремонт доріг в Україні в цьому році уряд планує виділити 86,5 млрд грн. За словами Гончарука, через поганий стан доріг Україна щороку втрачає до 3−4% ВВП, оскільки неналежний стан дорожньої інфраструктури призводить до виникнення ДТП, перевитрат пального, збільшення витрат на перевезення та ремонт транспорту.

Також раніше «Укравтодор» презентував план роботи «Дороги UA 2020». Активна робота з розбудови доріг в Україні має розпочатися з 1 березня.