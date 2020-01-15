Конкурс в ВККС: Высший совет правосудия обнародовал перечень кандидатов

ВСП опубликовал перечень кандидатов в ВККС, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n132060-konkurs-v-vkks-vysshiy-sovet-pravosudiya-obnarodoval-perechen-kandidatov.html

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Высший совет правосудия (ВСП) обнародовала перечень кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Всего в этом списке 189 человек, сообщается на сайте ведомства.

С документами кандидатов в ВККС можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что этот перечень обнародован в соответствии с п. 7 ст. 95 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Закон предусматривает, что в рамках конкурса на занятие должности члена ВККС

на официальном сайте ВРУ публикуется информация о кандидатах, отобранных по профессиональному опыту, знаниях и качествах конкурсной комиссией из общего количества участников конкурса для дальнейшего прохождения собеседования.

Впоследствии с этими лицами будет проведено собеседование и на каждую вакантную должность в ВККС конкурсная комиссия открытым голосования отберет лучшего, по ее мнению, кандидата.

Напомним, в конце октября делегаты XVII внеочередного съезда судей Украины избрали нового члена ВККС. Им стал судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк.