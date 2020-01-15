Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСП опубликовал перечень кандидатов в ВККС, фото: «Укринформ»

Конкурс в ВККС: Высший совет правосудия обнародовал перечень кандидатов

15 янв 2020, 11:30
999

Высший совет правосудия (ВСП) обнародовала перечень кандидатов на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

Всего в этом списке 189 человек, сообщается на сайте ведомства.

С документами кандидатов в ВККС можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что этот перечень обнародован в соответствии с п. 7 ст. 95 закона «О судоустройстве и статусе судей».

Закон предусматривает, что в рамках конкурса на занятие должности члена ВККС

на официальном сайте ВРУ публикуется информация о кандидатах, отобранных по профессиональному опыту, знаниях и качествах конкурсной комиссией из общего количества участников конкурса для дальнейшего прохождения собеседования.

Впоследствии с этими лицами будет проведено собеседование и на каждую вакантную должность в ВККС конкурсная комиссия открытым голосования отберет лучшего, по ее мнению, кандидата.

Напомним, в конце октября делегаты XVII внеочередного съезда судей Украины избрали нового члена ВККС. Им стал судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Слежка за Йованович и переписка с украинскими политиками: в США обнародовали показания партнера Джулиани (ФОТО)

Конгресс США в деле об импичменте Трампа обнародовал важные показания Льва Парнаса — американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с Руди Джулиани, адвокатом президента. В этих данных имеется много информации об украинских политиках

Новости мира
09:15