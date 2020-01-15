Конкурс до ВККС: Вища рада правосуддя оприлюднила перелік кандидатів

ВРП опублікувала перелік кандидатів до ВККС, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n132060-konkurs-do-vkks-vyscha-rada-pravosuddya-opryludnyla-perelik-kandydativ.html

Ракурс

Вища рада правосуддя (ВРП) оприлюднила перелік кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС).

Всього в цьому переліку 189 осіб, повідомляється на сайті відомства.

З документами кандидатів до ВККС можна ознайомитися за посиланням.

Зазначається, що цей перелік оприлюднено відповідно до п. 7 ст. 95 закону «Про судоустрій і статус суддів».

Закон передбачає, що в межах конкурсу на зайняття посади члена ВККС

на офіційному сайті ВРП публікується інформація про кандидатів, відібраних за професійним досвідом, знаннями та якостями конкурсною комісією із загальної кількості учасників конкурсу для подальшого проходження співбесіди.

Згодом з цими особами буде проведена співбесіда й на кожну вакантну посаду у ВККС конкурсна комісія відкритим голосування відбере найкращого, на її думку, кандидата.

Нагадаємо, наприкінці жовтня делегати XVII позачергового з’їзду суддів України обрали нового члена ВККС. Ним став суддя Вінницького апеляційного суду Олександр Панасюк.