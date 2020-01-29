Верховный суд удовлетворил апелляционные жалобы 220 кандидатов в судьи. Фото: YouTube

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Большая палата Верховного суда рассмотрела апелляционные жалобы в целом 220 участников отборов в судьи 2012 и 2013 годов и отбора в судьи из числа помощников судей 2017 года.

Верховный суд принял решение по делу № 9901/378/19 о признании противоправным и отмене решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 2 июля 2019 года № 108/зп-19 об объявлении конкурса на занятие 505 вакантных должностей судей местных общих судов для кандидатов, находящихся в резерве. Фемида, рассмотрев апелляционные жалобы ВККС и третьих лиц — 220 участников конкурса, отменила решение Кассационного административного суда. Об этом 29 января сообщила «Судебная власть Украины».

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) 7 августа 2019 года провела конкурс на вакантные должности судей местных общих судов. Тогда 467 участников отборов получили рекомендации на назначение в выбранные ими местные суды. Однако некоторые служители Фемиды усмотрели в этом дискриминацию.

Кассационный административный суд в составе Верховного суда по иску судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Софии Данилов 9 октября прошлого года признал решение ВККС о проведении отдельного конкурса незаконным. Участники отбора с таким решением не согласились и подали соответствующие апелляционные жалобы.