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В Минске договорились возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе. Фото: Цензор.НЕТ

ТКГ в Минске договорилась возобновить поиск пропавших без вести на Донбассе

29 янв 2020, 20:08
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Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшнего заседания в Минске пришла к согласию, что на Донбассе возобновится поиск пропавших без вести.

До следующего заседания ТКГ стороны проработают соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы при участии международных организаций, в том числе международного комитета Красного креста. Об этом 29 января сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на собственной странице в Facebook.

По ее словам, Украина настаивает на полном прекращении огня, выводе вооруженных формирований и военной техники, а также установлении контроля за границей.

Олифер добавила, что сегодняшняя встреча ТКГ была последней при участии Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.

Напомним, 16 января во время заседания ТКГ в Минске Украина предоставила предложения по трем дополнительным участкам разведения сил и средств. Также Киев настаивал, чтобы наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.

Источник: Ракурс


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