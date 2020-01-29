ТКГ в Минске договорилась возобновить поиск пропавших без вести на Донбассеhttps://racurs.ua/n132863-tkg-v-minske-dogovorilas-vozobnovit-poisk-propavshih-bez-vesti-na-donbasse.htmlРакурс
Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшнего заседания в Минске пришла к согласию, что на Донбассе возобновится поиск пропавших без вести.
До следующего заседания ТКГ стороны проработают соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы при участии международных организаций, в том числе международного комитета Красного креста. Об этом 29 января сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на собственной странице в Facebook.
По ее словам, Украина настаивает на полном прекращении огня, выводе вооруженных формирований и военной техники, а также установлении контроля за границей.
Олифер добавила, что сегодняшняя встреча ТКГ была последней при участии Мартина Сайдика, который передал полномочия специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ и в Украине Хайди Грау.
Напомним, 16 января во время заседания ТКГ в Минске Украина предоставила предложения по трем дополнительным участкам разведения сил и средств. Также Киев настаивал, чтобы наблюдательная мониторинговая миссия ОБСЕ провела повторную верификацию отвода тяжелых вооружений и мест их хранения.