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Фунты стерлинги. Фото: РИА Новости

Британка случайно выбросила банку с 20 тыс. фунтов стерлингов (ФОТО)

29 янв 2020, 19:53
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Фунты стерлинги надежнее всего хранить в банке. Британская пенсионерка данное утверждение поняла буквально и все свои сбережения в сумме 20 тыс. фунтов стерлингов хранила в старой банке. О тайнике матери ничего не знала ее дочь, которая решила немного убрать в доме и выбросить старый ненужный хлам. Среди хлама оказалась и банка с деньгами старушки.

Дочь затеяла уборку в доме, когда мать отлучилась по делам. Когда пенсионерка вернулась, то не обнаружила банки-тайника на привычном месте. Вскоре выяснилось, что банка с деньгами вместе с другим мусором была выброшена, сообщает BBC.

Пенсионерка была в отчаянии, а дочь с сыном попытались быстро исправить ситуацию, отправившись в центр приема вторичного сырья. Они попросили помочь найти случайно выброшенные деньги.

Тони Скэнлон и Кенни МакАдам. Фото: BBC

Мусорщики Тони Скэнлон и Кенни МакАдам решили помочь утратившим надежду людям. Они вспомнили, что один из прессов для мусора был сломан и несколько пакетов с мусором они бросили в металлический контейнер. Как раз среди этих пакетов с мусором и была найдена заветная банка со сбережениями пенсионерки.

Пакеты с мусором, в которых была обнаружена банка с деньгами. Фото: BBC

Дочь пенсионерки даже не могла сдержать слез, когда ей была возращена банка с деньгами матери. Скэнлон и МакАдам очень рады, что смогли помочь и назвали «сумасшедшими» два часа, которые были потрачены на поиски денег.

Мусорщики также отметили, что дочери и сыну пенсионерки очень повезло. Если бы они пришли чуть позже, то мешок с деньгами был бы отправлен на мусорную свалку.


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