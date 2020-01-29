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Фунти стерлінгів. Фото: РІА Новости

Британка випадково викинула банку з 20 тис. фунтів стерлінгів (ФОТО)

29 січ 2020, 19:53
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Фунти стерлінги найнадійніше зберігати в банку. Британська пенсіонерка дане твердження зрозуміла неправильно і всі свої заощадження в сумі 20 тис. фунтів стерлінгів зберігала у старій банці. Про тайник матері нічого не знала її донька, яка вирішила трохи прибрати в будинку і викинути старий непотріб. Серед мотлоху опинилася і банка з грошима старенької.

Дочка затіяла прибирання в будинку, коли мати відлучилася у справах. Коли пенсіонерка повернулася, то не виявила банки-схованки на звичному місці. Незабаром з’ясувалося, що банка з грошима разом з іншим сміттям була викинута, повідомляє BBC.

Пенсіонерка була у розпачі, а донька з сином пенсіонерки спробували швидко виправити ситуацію, відправившись до центру прийому вторинної сировини. Вони попросили допомогти знайти випадково викинуті гроші.

Тоні Скенлон і Кенні МакАдам. Фото: BBCСміттярі Тоні Скенлон і Кенні МакАдам вирішили допомогти людям, які вже втратили надію. Вони згадали, що один із пресів для сміття був зламаний і кілька пакетів зі сміттям вони кинули в металевий контейнер. Якраз серед цих пакетів зі сміттям і була знайдена банка із заощадженнями пенсіонерки.

Пакети зі сміттям, у яких була знайдена банка з грошима. Фото: BBCДочка пенсіонерки навіть не могла стримати сліз, коли їй повернули банку з грошима матері. Скенлон і МакАдам дуже раді, що змогли допомогти і назвали «божевільними» дві години, які були витрачені на пошуки грошей.

Сміттярі також додали, що доньці і сину пенсіонерки дуже пощастило. Якби вони прийшли трохи пізніше, то мішок із грошима був би відправлений на смітник.


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