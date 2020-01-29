Медики назвали способы избежать заражения коронавирусом в самолете. Фото: Zik

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Заражения коронавирусом в самолете можно избежать. Медицинские эксперты из Университета Эмори (США) дали пассажирам определенные советы.

Ученые смоделировали траекторию движения пассажиров, чтобы выяснить, как вирусы распространяются по салону самолета. Оказалось, что пассажиры, сидящие у прохода, больше всего рискуют вступить в контакт с инфицированными. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты рекомендуют путешественникам занимать места возле иллюминатора и также как можно меньше передвигаться во время полета по салону авиалайнера. Медики заявляют, что инфицированным бортпроводникам не стоит выходить на работу. Именно эти люди больше всего контактируют с пассажирами.

Как известно, сегодня ряд ведущих мировых авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Среди них оказались Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India и Finnair. Также стало известно, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» 31 января и 4 февраля отправит Китая два самолета за украинскими пассажирами.

Ранее ученые высказали предположение, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика через 10 дней, а в середине февраля начнется ее спад. Завершение эпидемии ожидается в конце марта.