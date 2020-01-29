Медики назвали способи уникнути зараження коронавірусом у літаку. Фото: Zik

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Зараження коронавірусом у літаку можна уникнути. Медичні експерти з Університету Еморі (США) дали пасажирам певні поради.

Вчені змоделювали траєкторію руху пасажирів, щоб з’ясувати, як віруси поширюються по салону літака. Виявилося, що пасажири, які сидять біля проходу, найбільше ризикують вступити в контакт з інфікованими. Про це повідомляє Daily Mail.

Фахівці рекомендують мандрівникам займати місця біля ілюмінатора й також якнайменше пересуватися під час польоту по салону авіалайнера. Медики заявляють, що інфікованим бортпровідникам не варто виходити на роботу. Саме ці люди найбільше контактують з пасажирами.

Як відомо, сьогодні низка провідних світових авіакомпаній призупинили польоти в Китай через спалах коронавірусу. Серед них виявилися Lufthansa, British Airways, United Airlines, Air Asia, Cathay Pacific, Air India і Finnair. Також стало відомо, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 31 січня та 4 лютого відправить Китаю два літака за українськими пасажирами.

Раніше науковці висловили припущення, що епідемія коронавірусу досягне свого піку через 10 днів, а в середині лютого почнеться її спад. Завершення епідемії очікується наприкінці березня.