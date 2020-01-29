Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n132860-pogoda-v-ukrayini-na-30-sichnya-prognozuut-mokryy-snig-ta-do-8-tepla-karta.html

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Погода в Україні 30 січня очікується з мокрим снігом у більшості областей.

Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 4° тепла, вдень від 2° до 8° вище за Цельсієм. Вітер в Україні західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 січня прогнозується з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 1−3° вище нуля.

У Львові завтра очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, вдень 2−4° вище нуля.

В Одесі у четвер очікується сонячна погода, можлива й хмарність. Вночі температура повітря від 1° до 3° тепла, вдень 5−7° тепла.

У Дніпрі найближчої доби сніг та мокрий сніг. Вночі температура повітря 0−2° нижче нуля, а вдень очікується 3−5° тепла.

У Харкові завтра без істотних опадів. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 2−4° вище нуля.

У Карпатах 30 січня переважатиме погода з опадами — мокрим снігом. Температура повітря вночі 0−2° тепла, вдень 2−5° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 30 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 29, 30 та 31 січня в низці областей очікується значний сніг й хуртовини. Прогнозують, що приріст снігового покриву становитиме 20−30 см. На Закарпатті йтиме значний дощ з мокрим снігом.