Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 30 січня: прогнозують мокрий сніг та до 8° тепла (КАРТА)

29 січ 2020, 18:59
999

Погода в Україні 30 січня очікується з мокрим снігом у більшості областей.

Вночі температура повітря очікується від 1° морозу до 4° тепла, вдень від 2° до 8° вище за Цельсієм. Вітер в Україні західний 7−12 м/с. Про це сьогодні повідомив Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 січня прогнозується з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 1−3° вище нуля.

У Львові завтра очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, вдень 2−4° вище нуля.

В Одесі у четвер очікується сонячна погода, можлива й хмарність. Вночі температура повітря від 1° до 3° тепла, вдень 5−7° тепла.

У Дніпрі найближчої доби сніг та мокрий сніг. Вночі температура повітря 0−2° нижче нуля, а вдень очікується 3−5° тепла.

У Харкові завтра без істотних опадів. Вночі температура повітря 0−2° тепла, вдень 2−4° вище нуля.

У Карпатах 30 січня переважатиме погода з опадами — мокрим снігом. Температура повітря вночі 0−2° тепла, вдень 2−5° тепла.

Погода в Україні на 30 січня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 30 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 29, 30 та 31 січня в низці областей очікується значний сніг й хуртовини. Прогнозують, що приріст снігового покриву становитиме 20−30 см. На Закарпатті йтиме значний дощ з мокрим снігом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Китайський коронавірус: медики дали поради, які допоможуть уникнути зараження у літаку

Американські експерти дали поради, які повинні допомогти уникнути зараження китайським коронавірусом у літаку. Науковці змоделювали траєкторію руху пасажирів, щоб з’ясувати, як віруси поширюються по салону

Світові новини
19:33

Грип в Україні: вже 13 хворих померли, країна перейшла епідпоріг захворюваності (ВІДЕО)

Від грипу та ГРВІ в Україні вже померли 13 осіб. Медики стверджують, що Україна вже перейшла епідеміологічний поріг захворюваності. Однак є і регіони, які знаходяться ще середньому епідемічному рівні

Новини України
18:26