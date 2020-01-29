Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n132860-pogoda-v-ukraine-na-30-yanvarya-prognoziruut-mokryy-sneg-i-do-8-tepla-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 30 января ожидается с мокрым снегом в большинстве областей.

Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 4° тепла, днем от 2° до 8° выше по Цельсию. Ветер в Украине западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 января прогнозируется с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, днем 2−4° выше нуля.

В Одессе в четверг ожидается солнечная погода, возможна и облачность. Ночью температура воздуха от 1° до 3° тепла, днем 5−7° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха 0−2° ниже нуля, а днем ожидается 3−5° тепла.

В Харькове завтра без существенных осадков. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 2−4° выше нуля.

В Карпатах 30 января будет преобладать погода с осадками — мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем 2−5° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 30 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 29, 30 и 31 января в ряде областей ожидается сильный снег и метели. Прогнозируют, что прирост снежного покрова составит 20−30 см. На Закарпатье будет идти значительный дождь с мокрым снегом.