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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 30 января: прогнозируют мокрый снег и до 8° тепла (КАРТА)

29 янв 2020, 18:59
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Погода в Украине 30 января ожидается с мокрым снегом в большинстве областей.

Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 4° тепла, днем от 2° до 8° выше по Цельсию. Ветер в Украине западный 7−12 м/с. Об этом сегодня сообщил Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 января прогнозируется с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 1° тепла, а днем 1−3° выше нуля.

Во Львове завтра ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 0−2° тепла, днем 2−4° выше нуля.

В Одессе в четверг ожидается солнечная погода, возможна и облачность. Ночью температура воздуха от 1° до 3° тепла, днем 5−7° тепла.

В Днепре в ближайшие сутки снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха 0−2° ниже нуля, а днем ожидается 3−5° тепла.

В Харькове завтра без существенных осадков. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем 2−4° выше нуля.

В Карпатах 30 января будет преобладать погода с осадками — мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем 2−5° тепла.

Погода в Украине на 30 января. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 30 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 29, 30 и 31 января в ряде областей ожидается сильный снег и метели. Прогнозируют, что прирост снежного покрова составит 20−30 см. На Закарпатье будет идти значительный дождь с мокрым снегом.

Источник: Ракурс


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