Виктор Шокин. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132859-eks-genprokurora-shokina-hoteli-ubit-djuliani-foto.html

Ракурс

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина пытались убить.

Сообщение об этом Джулиани опубликовал в Twitter.

Адвокат сообщил, что он располагает сенсационным медицинским отчетом, в котором «всемирно известный австрийский доктор» поставил Шокину диагноз, подтверждающий, что имела место попытка убийства бывшего генпрокурора Украины.

Джулиани назвал Шокина ключевым свидетелем в деле Джо Байдена.

Как ранее писал «Ракурс», Джулиани после своей поездки в Киев заявлял, что у Шокина есть неопровержимые доказательства отмывания колоссальных сумм компанией Burisma, которая контролировалась семьей Байденов.

Также Джулиани в декабре 2019 года заявлял о том, что Шокин был отравлен и дважды доведен до смерти, но все же бывшему генпрокурору удалось выжить.