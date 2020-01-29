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Ракурс
Виктор Шокин. Фото: LIGA.net

Экс-генпрокурора Шокина хотели убить — Джулиани (ФОТО)

29 янв 2020, 18:59
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани утверждает, что бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина пытались убить.

Сообщение об этом Джулиани опубликовал в Twitter.

Адвокат сообщил, что он располагает сенсационным медицинским отчетом, в котором «всемирно известный австрийский доктор» поставил Шокину диагноз, подтверждающий, что имела место попытка убийства бывшего генпрокурора Украины.

Скриншот твита Рудольфа Джулиани

Джулиани назвал Шокина ключевым свидетелем в деле Джо Байдена.

Как ранее писал «Ракурс», Джулиани после своей поездки в Киев заявлял, что у Шокина есть неопровержимые доказательства отмывания колоссальных сумм компанией Burisma, которая контролировалась семьей Байденов.

Также Джулиани в декабре 2019 года заявлял о том, что Шокин был отравлен и дважды доведен до смерти, но все же бывшему генпрокурору удалось выжить.

Источник: Ракурс


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