Віктор Шокін. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132859-eks-genprokurora-shokina-hotily-vbyty-djuliani-foto.html

Ракурс

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити.

Повідомлення про це Джуліані опублікував у Twitter.

Адвокат повідомив, що він має у своєму розпорядженні сенсаційний медичний звіт, у якому «всесвітньо відомий австрійський лікар» поставив Шокіну діагноз, який підтверджує, що мала місце спроба вбивства колишнього генпрокурора України.

Джуліані назвав Шокіна ключовим свідком у справі Джо Байдена.

Як раніше писав «Ракурс», Джуліані після своєї поїздки до Києва заявляв, що у Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією Burisma, яка контролювалася сім'єю Байденів.

Також Джуліані у грудні 2019 року заявляв про те, що Шокін був отруєний і двічі доведений до смерті, але все ж колишньому генпрокурору вдалося вижити.