Екс-генпрокурора Шокіна хотіли вбити — Джуліані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132859-eks-genprokurora-shokina-hotily-vbyty-djuliani-foto.htmlРакурс
Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити.
Повідомлення про це Джуліані опублікував у Twitter.
Адвокат повідомив, що він має у своєму розпорядженні сенсаційний медичний звіт, у якому «всесвітньо відомий австрійський лікар» поставив Шокіну діагноз, який підтверджує, що мала місце спроба вбивства колишнього генпрокурора України.
Джуліані назвав Шокіна ключовим свідком у справі Джо Байдена.
Як раніше писав «Ракурс», Джуліані після своєї поїздки до Києва заявляв, що у Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією Burisma, яка контролювалася сім'єю Байденів.
Також Джуліані у грудні 2019 року заявляв про те, що Шокін був отруєний і двічі доведений до смерті, але все ж колишньому генпрокурору вдалося вижити.