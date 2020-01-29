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Ракурс
Віктор Шокін. Фото: LIGA.net

Екс-генпрокурора Шокіна хотіли вбити — Джуліані (ФОТО)

29 січ 2020, 18:59
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Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані стверджує, що колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна намагалися вбити.

Повідомлення про це Джуліані опублікував у Twitter.

Адвокат повідомив, що він має у своєму розпорядженні сенсаційний медичний звіт, у якому «всесвітньо відомий австрійський лікар» поставив Шокіну діагноз, який підтверджує, що мала місце спроба вбивства колишнього генпрокурора України.

Скріншот твіта Рудольфа ДжуліаніДжуліані назвав Шокіна ключовим свідком у справі Джо Байдена.

Як раніше писав «Ракурс», Джуліані після своєї поїздки до Києва заявляв, що у Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією Burisma, яка контролювалася сім'єю Байденів.

Також Джуліані у грудні 2019 року заявляв про те, що Шокін був отруєний і двічі доведений до смерті, але все ж колишньому генпрокурору вдалося вижити.

Джерело: Ракурс


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