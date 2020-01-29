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У Мінську домовилися відновити пошук зниклих безвісти на Донбасі. Фото: Цензор.НЕТ

ТКГ у Мінську домовилася відновити пошук зниклих безвісти на Донбасі

29 січ 2020, 20:08
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Тристороння контактна група під час сьогоднішнього засідання у Мінську дійшла згоди, що на Донбасі відновиться пошук зниклих безвісти.

До наступного засідання ТКГ сторони опрацюють відповідні пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі міжнародного комітету Червоного хреста. Про це 29 січня повідомила речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на власній сторінці у Facebook.

За її словами, Україна наполягає на повному припиненні вогню, виведенні збройних формувань та військової техніки, а також встановленні контролю за кордоном.

Оліфер додала, що сьогоднішня зустріч ТКГ була останньою за участі Мартіна Сайдіка, який передав повноваження спеціального представника голови ОБСЄ в ТКГ та в Україні Гайді Ґрау.

Нагадаємо, 16 січня під час засідання ТКГ у Мінську Україна надала пропозиції щодо трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів. Також Київ наполягав, щоб спостережна моніторингова місія ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.

Джерело: Ракурс


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