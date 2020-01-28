Brexit должен состояться 31 января, фото: Dullhunk/Flickr

https://racurs.ua/n132773-brexit-ukraina-na-god-prodoljit-bezviz-dlya-grajdan-velikobritanii-smi.html

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Украина на год продолжит безвизовый режим для граждан Великобритании, действие которого должно завершиться 31 января в связи с запланированным на эту дату выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (так называемым Brexit).

Указ о продлении действия безвиза для граждан Великобритании 31 января подпишет президент Украины Владимир Зеленский. Об этом стало известно изданию «Европейская правда».

Отмечается, что это решение еще не объявлено, но уже принято, о нем проинформировали британскую сторону. Дальнейшее продление этого срока возможно. Его условия в будущем указе не будут прописаны, однако Лондону о них сообщено: должен начаться процесс визового упрощения или либерализации.

Украина стремится получить от Соединенного Королевства план действий по визовой либерализации, подобный тому, что когда-то был предоставлен Украине Евросоюзом.

Напомним, на прошлой неделе президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель подписали Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.