Brexit має відбутися 31 січня, фото: Dullhunk/Flickr

https://racurs.ua/ua/n132773-brexit-ukrayina-na-rik-prodovjyt-bezviz-dlya-gromadyan-brytaniyi-zmi.html

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Україна на рік продовжить безвізовий режим для громадян Великої Британії, дія якого має завершитися 31 січня у зв’язку із запланованим на цю дату виходом Сполученого Королівства з Євросоюзу (так званим Brexit).

Указ про продовження дії безвізу для громадян Британії 31 січня підпише президент України Володимир Зеленський. Про це стало відомо виданню «Європейська правда».

Зазначається, що це рішення ще не оголошене, але вже ухвалене, про нього проінформували британську сторону. Подальше продовження цього терміну можливе. Його умови в майбутньому указі не будуть прописані, проте Лондону про них повідомлено: має розпочатися процес візового спрощення чи лібералізації.

Україна прагне отримати від Сполученого Королівства план дій щодо візової лібералізації, подібний до того, що колись був наданий Україні Євросоюзом.

Нагадаємо, минулого тижня президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель підписали Угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу.