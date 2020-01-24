Brexit: очільники Єврокомісії та Європейської ради підписали угоду про вихід Британії з Євросоюзу

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Лідери Євросоюзу підписали угоду про Brexit, фото: Ursula von der Leyen
Brexit: очільники Єврокомісії та Європейської ради підписали угоду про вихід Британії з Євросоюзуhttps://racurs.ua/ua/n132572-brexit-ochilnyky-ievrokomisiyi-ta-ievropeyskoyi-rady-pidpysaly-ugodu-pro-vyhid-brytaniyi-z.htmlРакурс
Угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (так званий Brexit) підписали президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель.
Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Твіттері.
Це відкриває шлях до ратифікації угоди Європарламентом, котра, як очікується, відбудеться 29 січня.
Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо новий розділ як партнери та союзники. З нетерпінням чекаємо написання цієї нової сторінки разом, — прокоментував Шарль Мішель підписання цього документа.
На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців підтримали позицію щодо виходу своєї країни з Євросоюзу. Спочатку Brexit був запланований на квітень 2019 року, проте згодом його дата кілька разів переносилася.
Нагадаємо, вчора королева Великої Британії Єлизавета II підписала закон, який передбачає вихід країни з Євросоюзу.
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