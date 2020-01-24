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Лідери Євросоюзу підписали угоду про Brexit, фото: Ursula von der Leyen

Brexit: очільники Єврокомісії та Європейської ради підписали угоду про вихід Британії з Євросоюзу

24 січ 2020, 10:47
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Угоду про вихід Великої Британії з Євросоюзу (так званий Brexit) підписали президенти Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Європейської ради Шарль Мішель.

Про це фон дер Ляєн повідомила у своєму Твіттері.

Це відкриває шлях до ратифікації угоди Європарламентом, котра, як очікується, відбудеться 29 січня.

Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо новий розділ як партнери та союзники. З нетерпінням чекаємо написання цієї нової сторінки разом, — прокоментував Шарль Мішель підписання цього документа.

На референдумі 23 червня 2016 року більшість британців підтримали позицію щодо виходу своєї країни з Євросоюзу. Спочатку Brexit був запланований на квітень 2019 року, проте згодом його дата кілька разів переносилася.

Нагадаємо, вчора королева Великої Британії Єлизавета II підписала закон, який передбачає вихід країни з Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


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