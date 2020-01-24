Brexit: главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о выходе Британии из Евросоюза

Лидеры Евросоюза подписали соглашение о Brexit, фото: Ursula von der Leyen

https://racurs.ua/n132572-brexit-glavy-evrokomissii-i-evropeyskogo-soveta-podpisali-soglashenie-o-vyhode-britanii.html

Ракурс

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit) подписали президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом фон дер Ляен сообщила в своем Твиттере.

Это открывает путь к ратификации соглашения Европарламентом, которое, как ожидается, состоится 29 января.

Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новый раздел как партнеры и союзники. С нетерпением ждем написания этой новой страницы вместе, — прокомментировал Шарль Мишель подписания этого документа.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев поддержали позицию относительно выхода своей страны из Евросоюза. Сначала Brexit был запланирован на апрель 2019 года, однако впоследствии его дата несколько раз переносилась.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза.