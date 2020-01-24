Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Лидеры Евросоюза подписали соглашение о Brexit, фото: Ursula von der Leyen

Brexit: главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о выходе Британии из Евросоюза

24 янв 2020, 10:47
999

Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit) подписали президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом фон дер Ляен сообщила в своем Твиттере.

Это открывает путь к ратификации соглашения Европарламентом, которое, как ожидается, состоится 29 января.

Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новый раздел как партнеры и союзники. С нетерпением ждем написания этой новой страницы вместе, — прокомментировал Шарль Мишель подписания этого документа.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство британцев поддержали позицию относительно выхода своей страны из Евросоюза. Сначала Brexit был запланирован на апрель 2019 года, однако впоследствии его дата несколько раз переносилась.

Напомним, вчера королева Великобритании Елизавета II подписала закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Brexit: главы Еврокомиссии и Европейского совета подписали соглашение о выходе Британии из Евросоюза

Президенты Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Теперь его еще предстоит ратифицировать Европарламенту

Новости мира
10:47

Смертельный коронавирус заподозрили у двух туристов в Финляндии

Случаи заражения смертельным коронавирусом из Китая продолжают фиксировать в разных странах мира. В Финляндии сообщают о госпитализации двух китайских туристов, а в Японии подтвердили второй случай инфицирования

Новости мира
10:36

Коронавирус из Китая еще не привел к глобальной чрезвычайной ситуации — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения считает, что еще рано объявлять ЧП из-за китайского коронавируса. При этом в ВОЗ заявили, что страны должны быть готовыми к введению чрезвычайного положения

Новости мира
22:19   23 янв