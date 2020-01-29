Європарламент ратифікував угоду про Brexit. Фото: wikimedia

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Європейський парламент 29 січня ратифікував угоду про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

За Brexit віддав голоси 621 парламентар. Ще 49 європейських депутатів проголосували проти, а 13 утрималися. Перед голосуванням відбулися дебати. Частина парламентарів виступали проти «Брекситу» — вони прийшли на засідання з символікою Великої Британії і ЄС та написом «Завжди об'єднані». Про це повідомила прес-служба Європарламенту у Twitter.

Як відомо, Brexit запланований на 31 січня 2020 року. Після цього почнеться перехідний період, розрахований на 11 місяців. До 31 грудня 2020 року Велика Британія та Євросоюз мають підписати торговельну угоду, щоб запобігти жорсткому виходу Лондона з митного союзу і єдиного європейського ринку.

Нагадаємо, 24 січня угоду про вихід Британії зі складу Євросоюзу підписали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарл Мішель. Згодом цей же документ підписав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.