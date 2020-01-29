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ВОЗ созывает экстренное заседание из-за коронавируса. Фото:

Коронавирус в мире: ВОЗ созывает срочное заседание, а зимний Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год

29 янв 2020, 22:56
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Всемирная организация здравоохранения 30 января проведет в Женеве экстренное заседание.

Завтра будут решать, нужно ли вводить в мире чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса 2019-nCov. На заседании выступят ведущие вирусологи. Решение относительно мер безопасности обещают сообщить после заседания. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ВОЗ.

Тем временем газета Le Figaro сообщила, что во Франции подтвердился уже пятый случай заболевания новым коронавирусом, который вызывает пневмонию. Оказалось, что заболела дочь 80-летнего гражданина Китая, которого 28 января госпитализировали в тяжелом состоянии. Пациентка сейчас находится в реанимации.

Из-за коронавируса зимний Чемпионат мира по легкой атлетике решили перенести на год. По информации пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), соревнования, которые должны были состояться в помещении с 13 по 15 марта 2020 года в китайском городе Нанкин, перенесены на 2021 год.

В World Athletics поблагодарили страны, которые призвали заменить Нанкин как место проведения чемпионата. Однако проводить соревнования все же отказались, поскольку это могло бы привести к изменению сроков проведения.

Напомним, ученые предполагают, что эпидемия коронавируса достигнет своего пика через 10 дней, а в середине февраля начнется ее спад. Завершение эпидемии ожидается в конце марта.


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