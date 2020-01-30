Сніг. Фото: РБК-Україна

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Хуртовини в Україні стали причиною знеструмлення 397 населених пунктів у восьми областях. Цієї ночі в Україну прийшла справжня зима. Більшість областей накрили сильні снігопади і хуртовини, було оголошено штормове попередження.

Про наслідки стихії повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через завірюхи і сильний вітер без електропостачання залишилися 88 населених пунктів у Чернігівській області, 201 населений пункт у Полтавській області, 72 населених пункти у Сумській області, по десять населених пунктів у Кіровоградській та Донецькій областях, вісім населених пунктів у Черкаській області, шість населених пунктів у Дніпропетровській області і два населених пункти в Запорізькій області.

У місті Лисичанськ Луганської області були знеструмлені відразу три насосні станції. Без водопостачання залишилися близько 23 тис. споживачів. Комунальні служби проводять відновлювальні роботи. Котельні в місті працюють у штатному режимі.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні очікуються снігопади, у Чернігівській і Сумській областях — сильні. Вдень температура не опускатиметься нижче нульової позначки, вночі можливі заморозки.