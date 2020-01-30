Спалах коронавірусу: кількість жертв зросла до 170

Спалах нового коронавірусу в Китаї розпочався у грудні, фото: PxHere

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Ракурс

Кількість жертв нового коронавірусу 2019-nCoV в Китаї станом на кінець 29 січня досягла 170 осіб.

Влада Китаю повідомляє про вже 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання на пневмонію, яку викликає цей коронавірус, інформує агентство «Сіньхуа».

28 січня давало певну надію, що вірус пішов на спад. Тоді у китайській провінції Хубей, котра стала джерелом цього захворювання, було зафіксоване значне зменшення нових випадків інфікування — 840 проти 1 тис. 291 27 січня. Однак вже 29 січня цей показник знову почав зростати — влада провінції повідомила про 1 тис. 32 нові випадки захворювання.

Загалом у Китаї за 29 січня було зафіксовано 1 тис. 737 нових підтверджених випадків захворювання, зокрема перший у Тибетському автономному районі, а також 4 тис. 148 нових підозр на інфікування та 38 нових летальних випадків (з них 37 у провінції Хубей та один у провінції Сичуань).

Водночас, 124 людини були виписані з лікарень після одужання.

Нагадаємо, експерти вважають, що в середині лютого спалах коронавірусу піде на спад, а завершиться епідемія наприкінці березня.