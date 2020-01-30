Санкції проти РФ: Канада приєдналася до нової ініціативи Вашингтону, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n132876-sankciyi-proty-rf-kanada-pryiednalas-do-novoyi-iniciatyvy-vashyngtonu.html

Ракурс

Нові санкції проти Росії офіційно ввела влада США через незаконну організацію виборів в Криму.

До обмежень приєдналась Канада. Про це повідомляє міністерство закордонних справ держави.

У постанові вказано про спеціальні заходи щодо замороження активів. Вводиться заборона щодо співпраці на території Канади і за межами країни. Йдеться про обмеження у торгівлі майном осіб або відмову їм у фінансових послугах. Відзначається, що оголошені санкції набувають чинності негайно.

Вашингтон ввів санкції проти Російської Федерації 29 січня. Американські чиновники вирішили запровадити рішення через анексію Росією Криму у 2014 році.

Нагадаємо, у грудні Комітет Сенату США схвалив «пекельні санкції» проти Російської Федерації. Таке формулювання використовувалася через жорсткість положень. Серед них — заборона операцій з російським держборгом.