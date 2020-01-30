Коммунальщики демонтировали пророссийскую символику в Киеве, фото: социальные сети

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В Киеве коммунальные службы этой ночью демонтировали недавно размещенную на билбордах незаконную рекламу, которая содержала пророссийскую агитацию. На билбордах была размещена фотография бизнесмена Юрия Катющенко и надпись «Россия — наш стратегический партнер.

Всего в столице было выявлено девять таких незаконных наклеек, размещенных на пяти билбордах. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, операторы наружной рекламы не предоставляли согласия на размещение этих материалов.

То есть, провокационные билборды разместили пиратским способом, — подчеркнул Мондриевский.

Чиновник отметил, что правоохранители выясняют, кто из какой целью изготовил и разместил эту рекламу.

В настоящее время сотрудники коммунального предприятия «Киевреклама» проверяют возможное наличие другой рекламы провокационного содержания в столице.

В случае обнаружения такой рекламы жителей Киева просят сообщать по телефону 044 481 47 21.

По информации издания «Главком», размещенный на этой рекламе Катюшенко — основатель созданной в 2011 году компании Holly Industrial, которая занимается строительством, восстановлением коттеджей, офисных и исторических зданий. Его жена Инна Катющенко — генеральный директор Edipresse Media (журнал Viva!).

Катющенко впоследствии в своем Фейсбуке заявил, что не знает, кто стоит за размещением этих провокационных билбордов.

Спасибо полиции, активистам и коммунальным службам Киева, которые в течение 40 минут сняли борды, — отметила Катющенко. — У нас нет предположений, кто может быть заказчиком этого преступления.

Напомним, комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США осенью 2017 года обнародовал примеры проплаченной Россией рекламы в социальной сети Фейсбук.