Погода в Україні на 31 січня. Фото: Pexels

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Ракурс

Погода в Україні 31 січня очікується похмурою, в більшості областей країни випаде мокрий сніг з дощем. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 15−20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -2 …+2°, вдень — +2…+6°, на півдні — до +7°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 31 січня синоптики прогнозують вночі −1…+1°, вдень — +2…+4°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Вдень випаде мокрий сніг, вночі без опадів.

У Львові стовпчики термометрів вночі покажуть 0…+2°, вдень — до +4…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. І вдень, і вночі йтиме мокрий сніг з дощем.

В Одесі вночі очікується 0…-2°, вдень — +4…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Вдень синоптики прогнозують мокрий сніг.

У Дніпрі метеорологи обіцяють 0…-2° вночі і +3…+5° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с. Без опадів.

У Харкові температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — 3…+5°. Вітер західний, 7−12 м/с. Вночі без опадів, вдень — мокрий сніг.

На Закарпатті вночі термометри покажуть −1…+1°, вдень +3…+6°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Також в Укргідрометцентрі повідомляють, що в західних областях України 31 січня очікуються пориви вітру до 15−20 м/с.

У Карпатах — сильні снігопади, зберігається значна небезпека сходження лавин (3 рівень).

Геомагнітна обстановка у Києві 31 січня буде досить спокійною. Очікуються лише невеликі обурення, переважно на початку і в кінці доби.

Як писав «Ракурс», у п’ятницю, 31 січня, очікується значний сніг та хуртовини. Приріст снігового покриву складатиме 20−30 см, а на дорогах прогнозують ожеледицю.