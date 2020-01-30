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У Росії можуть посилити відповідальність за образи громадян чиновниками, фото: Pure-t.ru

Примус до поваги: Путін посилює покарання за образу (ВІДЕО)

30 січ 2020, 16:31
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У Росії на тлі гучних скандалів з хамством високопосадовців можуть посилити відповідальність за образи громадян представниками влади.

Розглянути відповідне питання президент РФ Володимир Путін доручив Кремлю до 1 квітня, повідомляє видання «МБХ-медіа»

Путін запропонував чиновникам «подумати» над тим, як відрегулювати цю проблему нормативними актами.

Так, у листопаді 2019 року в Росії звільнили повноважного представника губернатора Ставропольського краю Володимира Владімірова Костянтина Шишманіді, який був керівником тарифної комісії краю.

Причиною став оприлюднений відеозапис, на якому чиновник у хамській формі вигнав одного з жителів регіону під час особистого прийому громадян.

У грудні в Ленінградській області звільнилася очільниця відділу з молодіжної політики адміністрації міста Сосновий Бор Олександра Позднякова. До інтернету потрапив відеозапис, на якому вона в нецензурній формі порадила молоді більше працювати, щоб домогтися успіху в житті.

Ще один скандал стався в січні цього року, коли стало відомо, що губернатор Чувашії Михайло Ігнатьєв під час одного із заходів закликав «мочити» співробітників ЗМІ, які критикують владу.

Нагадаємо, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на початку січня ухвалила рішення провести перевірку телеканалу «Прямий» через звернення з наріканнями на слова телеведучого Сергія Пояркова, який нібито образив сім’ю президента України Володимира Зеленського.


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