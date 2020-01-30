В России могут ужесточить ответственность за оскорбления граждан чиновниками, фото: Pure-t.ru

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В России на фоне громких скандалов с хамством чиновников могут усилить ответственность за оскорбления граждан представителями власти.

Рассмотреть соответствующий вопрос президент РФ Владимир Путин поручил Кремлю до 1 апреля, сообщает издание «МБХ-медиа»

Путин предложил чиновникам «подумать» над тем, как отрегулировать эту проблему нормативными актами.

Так, в ноябре 2019 года в России уволили полномочного представителя губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова Константина Шишманиди, который был руководителем тарифной комиссии края.

Причиной стала обнародованная видеозапись, на котором чиновник в хамской форме выгнал одного из жителей региона во время личного приема граждан.

В декабре в Ленинградской области уволилась руководительница отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова. В интернет попала видеозапись, на которой она в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни.

Еще один скандал произошел в январе этого года, когда стало известно, что губернатор Чувашии Михаил Игнатьев во время одного из мероприятий призывал «мочить» сотрудников СМИ, критикующих власть.

Напомним, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в начале января принял решение провести проверку телеканала «Прямый» из-за обращения с жалобами на слова телеведущего Сергея Пояркова, который якобы оскорбил семью президента Украины Владимира Зеленского.