Михайло Радуцький не знає, як правильно писати слово «коронавірус». Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n132915-golova-komitetu-z-pytan-zdorov-ya-raduckyy-osoromyvsya-cherez-nepravylne-napysannya-slova.html

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Михайло Радуцький, голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, не відає, як правильно писати слово «коронавірус».

На власній сторінці у соціальні мережі Facebook цей тип вірусів він назвав «короно вірусом». Сьогодні у соцмережі від повідомив українцям, що у нашій державі не зареєстрований жодний підтверджений лабораторний випадок такої інфекції.

Оновлено по короно вірусу! — йшлося в тексті, однак згодом помилку на сторінці Радуцького було виправлено.

За інформацією Всесвітньої федерації серця, коронавіруси — це велика родина вірусів, що викликають різні захворювання, від звичайної застуди до більш важких захворювань.

Ці хвороби передаються між тваринами і людьми. Загальні ознаки інфекції включають респіраторні симптоми, лихоманку, кашель, задишку та важке дихання. У важких випадках інфекція може викликати пневмонію, важкий гострий респіраторний синдром, ниркову недостатність і навіть смерть.

Нагадаємо, коронавірус 2019-nCoV користувачі інтернету пов’язують з пивом Corona. Інформація Google Trends свідчить, що у всьому світі значно зросла кількість пошукових запитів «корона пиво вірус», «пиво вірус» і «пиво коронавірус».