Меми про пиво та коронавірус. Фото: tjournal.ru

https://racurs.ua/ua/n132900-spalah-koronavirusu-pov-yazuut-z-pyvom-corona-korystuvachi-masovo-guglyat-frazu-pyvo-korona.html

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Коронавірус 2019-nCoV користувачі інтернету пов’язують з пивом Corona.

Після спалаху китайського коронавірусу в КНР та масової загибелі людей, величезна кількість осіб почали шукати в мережі інформацію про спалах хвороби. Люди намагалися пов’язати хворобу з пивом Corona. Від 18 січня 2020 року в усьому світі значно зросла кількість пошукових запитів «корона пиво вірус», «пиво вірус» і «пиво коронавірус». Про це свідчить інформація Google Trends.

Повідомляється, що з 18 по 26 січня популярність запиту corona beer virus («пиво корона вірус») підскочила на 2300%. На 733% стали популярнішими запити beer virus («пивний вірус»), а на 3200% - запити beer coronavirus «пивний коронавірус».

ЗМІ повідомляють, що компанія Anheuser-Busch InBev, якій належить марка пива Corona, відмовилася коментувати ситуацію.

Тим часом в інтернеті з’явилися меми про пиво та коронавірус.

Нагадаємо, жертвами нового коронавірусу 2019-nCoV в Китаї стали 170 осіб. Влада КНР заявляла, що вже є 7 тис. 711 підтверджених випадків захворювання на пневмонію, яку викликає цей вірус.