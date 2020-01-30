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Епідемія коронавірусу: австралійців із Китаю евакуюють на далекий острів в колишню в'язницю, фото: Pexels

Епідемія коронавірусу: австралійців із Китаю евакуюють на далекий острів у колишню в’язницю

30 січ 2020, 14:30
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Епідемія коронавірусу стала причиною радикального рішення австралійської влади.

Громадянам країни, які перебували в Китаї, доведеться провести два тижні на острові Різдва. Про це повідомляє Sydney Morning Herald.

Влада Австралії заявили, що громадян з провінції Хубей, де було зафіксовано спалах нового коронавірусу, почнуть вивозити на острів. Він розташований в декількох тисячах кілометрах від узбережжя держави.

Відомо, що на цій території діяла в’язниця для нелегальних мігрантів та іноземних злочинців. Громадянам Австралії доведеться провести там два тижні. Це зроблено для запобігання поширенню коронавірусу.

Деякі з австралійців різко відреагували на таку пропозицію влади. Вони заявили, що краще перебуватимуть в провінції Хубей, епіцентрі епідемії, ніж будуть летіти на острів Різдва. Всього в небезпечній зоні знаходяться приблизно 600 австралійців і громадян Нової Зеландії. У списку є представники деяких інших країн Тихого океану.

Раніше через епідемію коронавірусу в Пекіні заборонили багатолюдні весілля і похорони. Чиновники вважають, що це допоможе у боротьбі з розповсюдженням вірусу серед населення.


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