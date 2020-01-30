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Эпидемия коронавируса: австралийцев из Китая эвакуируют на далекий остров в бывшую тюрьму, фото: Pexels

Эпидемия коронавируса: австралийцев из Китая эвакуируют на далекий остров в бывшую тюрьму

30 янв 2020, 14:30
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Эпидемия коронавируса стала причиной радикального решения австралийских властей.

Гражданам страны, которые находились в Китае, придется провести две недели на острове Рождества. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

Власти Австралии заявили, что граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, начнут вывозить на остров. Он расположен в нескольких тысячах километрах от побережья государства.

Известно, что на этой территории действовала тюрьма для нелегальных мигрантов и иностранных преступников. Гражданам Австралии придется провести там две недели. Это сделано для предотвращения распространения коронавируса.

Некоторые из австралийцев резко отреагировали на подобное предложение властей. Они заявили, что лучше находиться в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, чем полететь туда. Всего в опасной зоне находятся примерно 600 австралийцев и граждан Новой Зеландии. В списке есть представители некоторых других стран Тихого океана.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в Пекине запретили многолюдные свадьбы и похороны. Чиновники считают, что это поможет борьбе с распространением вируса среди населения.


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