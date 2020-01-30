Грета Тунберг, фото: Greta Thunberg

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Известная шведская климатическая активистка Грета Тунберг зарегистрировала свое имя и название созданного ею экологического протестного движения Fridays For Future как торговые марки.

Также как торговая марка зарегистрирована надпись на ее известном плакате «Skolstrejk för klimatet» («школьнаяя забастовка ради климата»). Об этом Тунберг сообщила на своей странице в Инстаграме.

Я и другие школьные забастовщики совершенно не заинтересованы в торговых марках. Но, к сожалению, это необходимо сделать, — утверждает екоактивистка.

По словам Тунберг, бывают случаи, когда определенные лица пытаются выдать себя за нее или заявляют, что якобы ее представляют, для того, чтобы пообщаться со СМИ, политиками или представителями общественности. Так же без всякого разрешения в коммерческих целях используют движение Fridays For Future.

Кроме того, отмечает Тунберг, бывают случаи, когда якобы от ее имени или от Fridays For Future собирают деньги.

Также Тунберг сообщила, что создает фонд, целью которого будет «содействие экологической, климатической и социальной устойчивости, а также психическому здоровью».

Он уже зарегистрирован и существует, но еще не создан и не работает, — отметила активистка.

По ее словам, этот фонд будет заниматься такими финансовыми вопросами движения, как доходы от продажи книг, пожертвования и премии.

Напомним, Тунберг во время недавнего экономического форума в Давосе заочно поспорила с президентом США Дональдом Трампом.