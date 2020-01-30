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Ракурс
Содержание под стражей. Фото: Lойер

ЕСПЧ вынес решение относительно условий содержания под стражей в украинских тюрьмах

30 янв 2020, 14:16
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение в деле «Сукачов против Украины», в котором рассмотрел вопрос условий и целесообразности содержания подозреваемых под стражей в украинских тюрьмах в качестве меры пресечения.

О вынесении пилотного решения сообщила судья ЕСПЧ Анна Юдковская на своей странице в Facebook.

Юдковская отметила, что принятое решение является одним из самых важных за всю историю работы Украины с ЕСПЧ, так как содержит разъяснения для прокуроров и правоохранительных органов относительно уменьшения количества ходатайств перед судами для избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Исключением могут быть подозреваемые, которые являются фигурантами самых серьезных уголовных дел.

Суд указал, что украинским прокурорам и правоохранителям следует чаще использовать альтернативные виды меры пресечения, так как это позволит существенно снизить перенаселенность тюрем.

Источник: Ракурс


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