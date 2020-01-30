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Ракурс
Утримання під вартою. Фото: Lойер

ЄСПЛ виніс рішення щодо умов утримання під вартою в українських в’язницях

30 січ 2020, 14:16
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв перше рішення у справі «Сукачов проти України», в якому розглянув питання умов і доцільності утримання підозрюваних під вартою в українських в’язницях у якості запобіжного заходу.

Про винесення пілотного рішення повідомила суддя ЄСПЛ Ганна Юдківська на своїй сторінці в Facebook.

Юдківська наголосила, що прийняте рішення є одним із найбільш важливих за всю історію роботи України з ЄСПЛ, так як містить роз’яснення для прокурорів та правоохоронних органів щодо зменшення кількості клопотань перед судами для обрання підозрюваним запобіжного заходу у виді утримання під вартою.

Винятком можуть бути підозрювані, які є фігурантами найсерйозніших кримінальних справ.

Суд вказав, що українським прокурорам та правоохоронцям слід частіше використовувати альтернативні види запобіжного заходу, так як це дозволить істотно знизити перенаселеність тюрем.

Джерело: Ракурс


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