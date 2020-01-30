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Сальвадор Далі. Фото: aspasios.com

У Стокгольмі невідомі вкрали 12 скульптур Сальвадора Далі (ФОТО)

30 січ 2020, 13:56
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Бронзові скульптури та гравюри художника Сальвадора Далі викрали в Швеції.

Невідомі зловмисники винесли 10−12 робіт каталонського митця з галереї Couleur в Стокгольмі. Два крадія відвезли скульптури та гравюри Далі на автомобілі Audi сьогодні вранці. Наразі поліція займається їхнім пошуком. Про це 30 січня заявив власник галереї Педер Енстрем, передає DailyMail.

За словами експертів, кожна робота коштує від 200 до 500 тис. шведських крон. Це приблизно від 19 до 47 тис. євро. Зловмисники таким чином збагатилися на 389 тис. євро.

У Стокгольмі викрали скульптури Сальвадора Далі. Фото: dailymai

У Стокгольмі викрали скульптури Сальвадора Далі. Фото: dailymai

Нагадаємо, у Великій Британії 20-річний чоловік пошкодив картину художника Пабло Пікассо «Бюст жінки», яка коштує приблизно 20 млн фунтів стерлінгів. Після цього картину 1944 року зняли з показу в галереї Tate Modern.


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