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Епідемія коронавірусу: в Пекіні заборонили весілля та похорони, фото: pixabay

Епідемія коронавірусу: в Пекіні заборонили велелюдні весілля та похорони

30 січ 2020, 13:47
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Епідемія коронавірусу загрожує жителям КНР.

Влада Пекіна тимчасово заборонили весілля та похорони. Про це оголошено місцевою адміністрацією.

Пари не зможуть зареєструвати шлюб в затребувану дату — 2 лютого. У Китаї вважають, що вона випадає «раз в тисячу років». Дата 2 лютого 2020 року китайською співзвучна з фразою «я кохаю тебе, кохаю тебе».

Похорони заборонили через надмірне скупчення людей. На прощальних церемоніях зазвичай збирається від кілька десятків до сотні осіб. Таке рішення, на думку чиновників, сприяє боротьбі з поширенням вірусу серед населення.

Минулого тижня влада Пекіна відмовилися від проведення 25 січня всіх великих заходів на честь Китайського нового року. Чиновники вирішили відзначити традиційні храмові ярмарки.

Раніше влада Філіппін і Індії підтвердили перші випадки захворювання коронавірусом. Пацієнти перебувають у медзакладах. У світі вже зафіксовано 7 тис. 711 випадків захворювання на пневмонію, викликану новим типом коронавіруса. Підтверджено смерть 170 осіб.

Джерело: Ракурс


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