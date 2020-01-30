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Ракурс
Эпидемия коронавируса: в Пекине запретили свадьбы и похороны, фото: pixabay

Эпидемия коронавируса: в Пекине запретили многолюдные свадьбы и похороны

30 янв 2020, 13:47
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Эпидемия коронавируса угрожает жителям КНР.

Власти Пекина временно запретили жениться и хоронить. Об этом объявлено местной администрацией.

Пары не смогут зарегистрировать брак в востребованную дату — 2 февраля. В Китае считают, что она выпадает «раз в тысячу лет». Дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».

Похороны запретили из-за крупного скопления людей. На прощальных церемониях обычно собирается от несколько десятков до ста человек. Такое решение, по мнению чиновников, способствует борьбе с распространением вируса среди населения.

На прошлой недели власти Пекина отказались от проведения 25 января всех крупных мероприятий в честь Китайского нового года. Чиновники приняли решение отметить традиционные храмовые ярмарки.

Ранее власти Филиппин и Индии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом. Пациенты находятся в медучреждениях. В мире уже зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Подтверждена смерть 170 человек.

Источник: Ракурс


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