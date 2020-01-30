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Эпидемия коронавируса: правительства Филиппин и Индии подтвердили первые случаи заболевания, фото: Public Domain Files

Эпидемия коронавируса: правительства Филиппин и Индии подтвердили первые случаи заболевания

30 янв 2020, 12:59
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Первые случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV зафиксировали на территории Индии и Филиппин.

Власти стран объявили о соответствующих мерах по борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Вирус обнаружили у индийского студента из южного штата Керала. Он учился в университете города Ухань.

Министерство здравоохранения Филиппин также объявило, что на территории зафиксирован первый случай коронавируса. У 38-летней китаянки нашли соответствующие симптомы. Сейчас 38-летняя китаянка, которая 21 января вернулась из Уханя, находится в медучреждении.

Всего в разных странах планеты зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Уже известно о смерти 170 человек.

Напомним, в январе в Китае за 48 часов открыли больницу для зараженных. Медучреждение власть Уханя планировала запустить в мае 2020 года, но массовое заражение коронавируса заставило ускорить введение учреждения в эксплуатацию.


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