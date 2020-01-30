Три человека пытались подкупить голову ФГИУ. Фото: НАБУ

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Взятку в размере 5 млн долл. пытались дать председателю Фонда государственного имущества Украины.

Детективы НАБУ 29 января разоблачили" на горячем трех человек во время предоставления чиновнику части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. Злоумышленников задержали. Сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следователи установили, что задержанные предлагали главе ФГИУ 5 млн долл. в обмен на назначение на должность директора ПАО «Одесский припортовый завод» наперед определенного лица. Этот руководитель в будущем должен был способствовать сотрудничеству между заводом и кругом определенных частных фирм, которые связаны с лицами, которые предлагали взятку председателю Фонда госимущества.

Правоохранители выяснили, что задержанные должны были заносить взятки председателю Фонда в течение 2020 года. Расследование фактов коррупции НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.

Одесское издание «Думская» со ссылкой на Антикоррупционное бюро уточнило, что «нужного» человека зовут Валерий. Это — представитель компаний, которые планировали наладить сотрудничество с ОПЗ.

Напомним, в Киеве 23 января задержали работника патрульной полиции и его подельника за вымогательство 150 тыс. долл. у бизнесмена, которому угрожали неизвестные. Решить проблемы пообещал патрульный полицейский со своим знакомым.